Mandelson stapt uit House of Lords om Epstein-banden

Samenleving
door anp
dinsdag, 03 februari 2026 om 16:19
anp030226162 1
LONDEN (ANP) - Peter Mandelson, de voormalige Britse ambassadeur voor de VS, stapt uit de Britse senaat. Dat meldt de BBC. De partijprominent stapte maandag al uit de Labour-fractie, nadat in de recentste vrijgave van de Epstein-files opnieuw aanwijzingen zaten die hem in opspraak brachten.
In die vrijdag vrijgegeven documenten zitten aanwijzingen dat Mandelson gevoelige informatie heeft doorgespeeld aan de inmiddels overleden zedendelinquent. Het zou gaan om informatie over de financiële crisis van 2008.
Mandelson had zijn werkzaamheden als lid van het House of Lords al tijdelijk onderbroken. Labour-premier Keir Starmer heeft een spoedonderzoek gelast naar de banden tussen de twee.
