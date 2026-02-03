ECONOMIE
Leerling steekt in Frankrijk 60-jarige lerares neer

Samenleving
door anp
dinsdag, 03 februari 2026 om 16:45
anp030226170 1
PARIJS (ANP/RTR/AFP) - Een leerling heeft een 60-jarige lerares neergestoken in een middelbare school in het Franse Sanary-sur-Mer, aan de Middellandse Zee ten oosten van Marseille. De toestand van de docente is kritiek, melden de autoriteiten. Volgens de zender BFMTV is de leerling 14 jaar.
De Franse minister van Onderwijs Édouard Geffray kondigde op X aan onmiddellijk naar de school te gaan. De lerares werd in haar klaslokaal meerdere keren met een mes gestoken, aldus BFMTV. De leerling is aangehouden en wordt verdacht van poging tot moord. Het was niet meteen duidelijk waarom hij tot zijn daad kwam.
Dergelijke aanvallen op leerkrachten komen vaker voor in Frankrijk. In oktober 2020 werd leraar geschiedenis en maatschappijleer Samuel Paty bij Parijs op straat onthoofd door een radicale moslim.
