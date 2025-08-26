ECONOMIE
Gebied rond beschadigde hoogspanningsmast Franeker nog afgesloten

Samenleving
door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 8:26
anp260825052 1
LEEUWARDEN/FRANEKER (ANP) - Netbeheerder TenneT gaat dinsdag verder met het stabiliseren van de hoogspanningsmast bij Franeker die door beschadigingen zou kunnen omvallen. Maandag voer een schip met daarop een kraan tegen hoogspanningskabels waarbij ook de mast beschadigd raakte. Het gebied rond de mast blijft voorlopig afgesloten en ook de treinen tussen Leeuwarden en Harlingen rijden niet.
De aanvaring zorgde voor een urenlange stroomstoring in Leeuwarden en omgeving, die pas tegen middernacht was opgelost. In de nacht zijn rond de mast rijplaten neergelegd zodat een grote kraan ernaast kan worden gezet. Daarmee kan de mast gestabiliseerd worden en is ook de schade in kaart te brengen.
Een TenneT-woordvoerder verwacht dat rond het middaguur de omgeving (vooral bedrijventerrein) wordt vrijgegeven. Pas dan kunnen ook de treinen weer rijden. Dat verkeer werd stilgelegd omdat er mogelijk onderdelen van de mast op het spoor zouden kunnen vallen, aldus een woordvoerder van ProRail.
