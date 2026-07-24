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Dachten de mensen in de middeleeuwen écht dat de aarde plat was?

Samenleving
door Peter Janssen
vrijdag, 24 juli 2026 om 12:03
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Het is een bekend beeld: angstige middeleeuwse zeelieden die niet te ver de horizon op durfden te varen, uit angst van de rand van de aarde af te vallen. Scholieren leren het nog steeds op deze manier, maar het is compleet verzonnen. Vrijwel niemand in de middeleeuwen dacht dat de aarde plat was en de wetenschap wist dat al eeuwen daarvoor.

Een mythe die pas veel later is ontstaan

Historici zijn het erover eens: het idee dat middeleeuwse geleerden geloofden in een platte aarde, is een verzinsel uit de 19e eeuw. De Amerikaanse schrijver Washington Irving schreef in 1828 een biografie over Christoffel Columbus waarin hij het verhaal opdiste dat Columbus tegen kerkelijke geleerden moest vechten die dachten dat zijn schepen van de rand van de aarde zouden vallen. Dat verhaal was grotendeels fictie, maar het beeld bleef hangen en werd decennia later door schoolboeken klakkeloos overgenomen.

De Grieken wisten het al 2000 jaar eerder

Al in de klassieke oudheid was de bolvorm van de aarde algemeen bekende kennis. Griekse geleerden zoals Aristoteles beschreven al rond 350 voor Christus argumenten voor een ronde aarde, en de wiskundige Eratosthenes berekende zelfs, zonder satellieten of telescopen, heel nauwkeurig de omtrek van de aarde. Deze kennis raakte in de eeuwen daarna niet verloren — geleerden in de middeleeuwen bouwden er juist op voort.

Hoe wisten ze het, zonder ruimtevaart?

Middeleeuwse geleerden hadden helemaal geen satellietbeelden nodig om tot deze conclusie te komen. Ze observeerden bijvoorbeeld hoe schepen aan de horizon geleidelijk uit het zicht verdwenen, eerst de romp en dan pas de mast, een fenomeen dat alleen logisch te verklaren is op een gebogen oppervlak. Ook de ronde schaduw van de aarde tijdens een maansverduistering gold als bewijs. Deze inzichten waren onderdeel van het standaard lesprogramma aan middeleeuwse universiteiten.

Wat dachten geleerden dan écht?

In plaats van te twijfelen aan de vorm van de aarde, hielden middeleeuwse geleerden zich vooral bezig met andere vragen: hoe groot de aarde precies was, en of er nog onontdekte continenten bestonden. De bolvorm zelf stond niet ter discussie, dat was al eeuwenlang gevestigde kennis.

Waarom de mythe zo hardnekkig is

Het is een verleidelijk verhaal: onwetende mensen uit een duistere periode tegenover moderne, verlichte wetenschap. Maar de werkelijkheid is minder dramatisch en eigenlijk interessanter.

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