Gouverneur Mexicaanse staat Sinaloa aangeklaagd in VS om drugs

door anp
donderdag, 30 april 2026 om 5:06
CULIACÁN (ANP/BLOOMBERG) - De gouverneur van de Mexicaanse staat Sinaloa is door Amerikaanse aanklagers beschuldigd van samenspanning met drugskartels. Federale aanklagers in Manhattan maakten bekend een aanklacht te hebben ingediend waarin gouverneur Rubén Rocha Moya (76) en negen andere huidige en voormalige functionarissen worden beschuldigd van verschillende misdrijven.
Volgens de aanklagers hebben leiders van het Sinaloa-kartel geholpen om Rocha Moya verkozen te krijgen door zijn rivalen te ontvoeren en te intimideren, in ruil voor zijn belofte hen te beschermen terwijl zij drugs naar de VS smokkelden.
Rocha Moya, die de beschuldigingen ontkent, is de meest prominente Mexicaanse functionaris die sinds 2020 in de VS is aangeklaagd. De aanklacht brengt president Claudia Sheinbaum in een lastige positie, aangezien de gouverneur lid is van haar Morena-partij.
Mexico liet weten dat de VS om uitlevering van bepaalde personen had gevraagd, zonder bewijs te leveren voor de beschuldigingen tegen hen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat de procureur-generaal het verzoek zou beoordelen.
POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-04-29 om 06.11.19

Veel spaarders laten gratis geld liggen: bij deze banken krijg je nu ruim twee keer zoveel rente

gandr-collage

We staren naar Trump, maar het echte gevaar voor Europa groeit in Berlijn

jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

D66 gekelderd in peiling: vertrouwen in kabinet-Jetten brokkelt razendsnel af

234526865_m

Nederlanders gaan massaal het land uit in de meivakantie: dit zijn de populairste bestemmingen

king-charles-vance-congress-lc-260428-dff5ed

Koning Charles spreekt moedig waar Europese leiders zwijgen en Rutte slijmt

ANP-555283423

Marcel van Roosmalen kan ook heel positief zijn, als je maar betaalt

