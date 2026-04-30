Gouverneur Mexicaanse staat Sinaloa aangeklaagd in VS om drugs

CULIACÁN (ANP/BLOOMBERG) - De gouverneur van de Mexicaanse staat Sinaloa is door Amerikaanse aanklagers beschuldigd van samenspanning met drugskartels. Federale aanklagers in Manhattan maakten bekend een aanklacht te hebben ingediend waarin gouverneur Rubén Rocha Moya (76) en negen andere huidige en voormalige functionarissen worden beschuldigd van verschillende misdrijven.

Volgens de aanklagers hebben leiders van het Sinaloa-kartel geholpen om Rocha Moya verkozen te krijgen door zijn rivalen te ontvoeren en te intimideren, in ruil voor zijn belofte hen te beschermen terwijl zij drugs naar de VS smokkelden.

Rocha Moya, die de beschuldigingen ontkent, is de meest prominente Mexicaanse functionaris die sinds 2020 in de VS is aangeklaagd. De aanklacht brengt president Claudia Sheinbaum in een lastige positie, aangezien de gouverneur lid is van haar Morena-partij.

Mexico liet weten dat de VS om uitlevering van bepaalde personen had gevraagd, zonder bewijs te leveren voor de beschuldigingen tegen hen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat de procureur-generaal het verzoek zou beoordelen.