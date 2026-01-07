ECONOMIE
Dader schietpartij Brown University bekende misdaden in video

Samenleving
door anp
woensdag, 07 januari 2026 om 2:10
anp070126004 1
BOSTON (ANP/AFP) - De 48-jarige man die zichzelf een "beest" noemde en verantwoordelijk was voor een massale schietpartij op de Amerikaanse universiteit Brown University bekende zijn misdaden in een video die hij na de schietpartij maakte. Dat meldt het ministerie van Justitie. In de video gaf hij geen motief voor zijn daden. Ook toonde hij geen berouw over zijn daden.
Schutter Claudio Neves Valente doodde twee mensen en verwondde negen anderen op de prestigieuze universiteit, voordat hij twee dagen later ook een professor van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) doodde bij wie hij eerder had gestudeerd.
Tijdens een zoektocht in een opslagruimte waar Neves Valente zich blijkbaar had verscholen en later zelfmoord pleegde, vonden agenten een video waarin hij de schietpartijen bekende, aldus het ministerie. "Ik vind Trumps uitspraken wel leuk, dat hij me een beest heeft genoemd, wat waar is", zei hij onder meer volgens het transcript. "Ik ben een beest en hij ook, maar ik voel geen liefde of haat voor Amerika."
