Trump: Venezuela draagt 30 tot 50 miljoen vaten olie over aan VS

WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Venezuela draagt 30 tot 50 miljoen vaten gesanctioneerde olie over aan de Verenigde Staten. Dat schrijft de Amerikaanse president Donald Trump op Truth Social. De Venezolaanse "interim-autoriteiten" zouden akkoord zijn met de overdracht.

Zaterdag namen Amerikaanse commando's de Venezolaanse leider Nicolás Maduro gevangen en voerden hem mee naar de Verenigde Staten.

"Deze olie zal tegen de marktprijs worden verkocht en dat geld zal door mij, als president van de Verenigde Staten van Amerika, worden beheerd om ervoor te zorgen dat het ten goede komt aan de bevolking van Venezuela en de Verenigde Staten!", aldus Trump.

Het Witte Huis organiseert vrijdag een bijeenkomst in het Oval Office met topfunctionarissen van oliemaatschappijen over Venezuela. Vertegenwoordigers van onder meer Exxon, Chevron en ConocoPhillips worden verwacht aanwezig te zijn, evenals Trump, minister van Energie Chris Wright en minister van Binnenlandse Zaken Doug Burgum, aldus persbureau Bloomberg op basis van twee bronnen.