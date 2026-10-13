ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Formule 1 tekent tienjarig contract voor grand prix in Rwanda

Sport
door anp
anp131026089 1
Volg ons op Google Nieuws
KIGALI (ANP) - De Formule 1 keert terug naar Afrika. De autosportklasse heeft een tienjarig contract afgesloten met Rwanda, meldt het op de officiële website. De eerste grand prix zal vermoedelijk begin 2030 worden verreden, als het speciaal voor de Formule 1 aangelegde circuit in Bugeresa klaar is.
De laatste keer dat er op het Afrikaanse continent een Formule 1-race werd gehouden, was de Grote Prijs van Zuid-Afrika in 1993.
"Vandaag is een mijlpaal voor de Formule 1", aldus directeur Stefano Domenicali op Formula1.com. "Nu Rwanda vanaf het komende decennium aan de kalender wordt toegevoegd, zal onze sport op elk bewoond continent racen, waardoor het wereldkampioenschap dichter dan ooit bij fans over de hele wereld komt te staan."
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-10-13 om 06.36.49

Peildatum 1 januari: deze vier geldzaken regel je beter nog in december

Toyota-of-Irving_Apple-CarPlay_Android-Auto_ls1

Koppel je je telefoon aan je auto? (Android Auto en Apple CarPlay)De AIVD legt uit waarom je dat beter niet zomaar doet

IMG_4991

Zet je de thermostaat 's nachts op 15 graden? Met een warmtepomp of vloerverwarming kan dat je juist geld kosten

218578136_m

Deense hartprofessor komt met simpel advies om hoge bloeddruk te verlagen

247548256_m

Is Nederland nou echt zo duur? Een brede prijsvergelijking

Prof.Willett1

Dit is wat de beroemdste voedingsexpert ter wereld (81, Harvard) elke dag eet

Loading