Formule 1 tekent tienjarig contract voor grand prix in Rwanda

KIGALI (ANP) - De Formule 1 keert terug naar Afrika. De autosportklasse heeft een tienjarig contract afgesloten met Rwanda, meldt het op de officiële website. De eerste grand prix zal vermoedelijk begin 2030 worden verreden, als het speciaal voor de Formule 1 aangelegde circuit in Bugeresa klaar is.

De laatste keer dat er op het Afrikaanse continent een Formule 1-race werd gehouden, was de Grote Prijs van Zuid-Afrika in 1993.

"Vandaag is een mijlpaal voor de Formule 1", aldus directeur Stefano Domenicali op Formula1.com. "Nu Rwanda vanaf het komende decennium aan de kalender wordt toegevoegd, zal onze sport op elk bewoond continent racen, waardoor het wereldkampioenschap dichter dan ooit bij fans over de hele wereld komt te staan."