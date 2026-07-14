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Nederlanders marcheren met Oekraïne-coalitie mee in parade Parijs

Samenleving
door anp
dinsdag, 14 juli 2026 om 11:49
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PARIJS (ANP) - Een achttal Nederlandse militairen en enkele honderden collega's van andere Oekraïne-bondgenoten doen mee aan de parade op de Franse nationale feestdag. Het is voor het eerst dat de zogeheten Coalitie van Bereidwilligen zo optreedt.
De 14 juli-parade, waarmee Frankrijk jaarlijks de bestorming van de Bastille en de Franse Revolutie viert, staat dit keer volgens Parijs in het teken van "het ontwaken" van Europa als militaire macht. De deelname van de coalitielanden zou illustreren dat Europa klaarstaat om zichzelf te verdedigen. Frankrijk ziet in het verbond van vooral Europese landen al langer een manier om een deel van de twijfels over de Amerikaanse bescherming van Europa te ondervangen.
De militairen van de Coalitie van Bereidwilligen marcheerden dinsdagochtend langs de tientallen regeringsleiders en staatshoofden, die maandag al in Parijs bijeenkwamen voor een top van de coalitie. Ook premier Rob Jetten was erbij.
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