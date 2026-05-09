Dassen in congresspeech: verbreek banden met Palantir

door anp
zaterdag, 09 mei 2026 om 14:43
EDE (ANP) - Verbreek de banden met het Amerikaanse softwarebedrijf Palantir, roept Volt-leider Laurens Dassen het kabinet op in een speech op een congres van zijn partij in Ede. Geld dat naar Palantir gaat, wil hij investeren in "Europese alternatieven".
Palantir maakt software om grote hoeveelheden data te analyseren voor militaire doeleinden. Het bedrijf is controversieel, onder meer omdat het mogelijkheden biedt om met behulp van AI doelen te selecteren. Ook werkt het samen met Israël en de Amerikaanse immigratiepolitie ICE.
Dassen benoemde de banden van Palantir met Israël en ICE in zijn speech ook. "Dit bedrijf helpt ICE bij het deporteren van mensen, het maakt het moorden in Gaza mogelijk."
Ook de Nederlandse politie en Defensie gebruiken software van Palantir. "Ze komen niet binnen via de achterdeur om onze data te stelen", concludeerde de Volt-leider. "Onze eigen overheid rolt de rode loper zo voor ze uit."
