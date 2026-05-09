Israël krijgt waarschuwing songfestival voor oproep tot stemmen

WENEN (ANP) - De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft een formele waarschuwing gegeven aan de Israëlische omroep KAN voor het overtreden van de regels. De Israëlische deelnemer Noam Bettan had in verschillende talen opgeroepen op Israël te stemmen.

"We zijn op de hoogte gebracht van video's met de oproep van de artiest die KAN vertegenwoordigt om tien keer op Israël te stemmen", aldus songfestivalbaas Martin Green tegen het Noorse TV 2. Hij zegt dat een directe oproep om de tien beschikbare stemmen voor een artiest of lied te gebruiken niet in lijn is met de regels of geest van de wedstrijd.

De organisatie heeft contact opgenomen met de Israëlische delegatie en hen gevraagd de video's te verwijderen. Dat hebben ze volgens Green gedaan. Over de komende editie van het Eurovisie Songfestival is al veel te doen geweest vanwege de deelname van Israël. Verschillende landen, waaronder Nederland, besloten het evenement te boycotten. De eerste halve finale is dinsdag in Wenen.