ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Houthi-premier en aantal ministers gedood bij Israëlische aanval

Samenleving
door anp
zaterdag, 30 augustus 2025 om 16:40
anp300825109 1
SANAA (ANP/RTR) - Bij de Israëlische aanval op de Jemenitische hoofdstad Sanaa van donderdag is de premier van de Houthi's gedood, meldt het persbureau van de rebellenbeweging. Ook een aantal ministers zouden zijn gedood bij het bombardement.
Het Israëlische leger meldde eerder dat de aanval gericht was op de defensieminister en de stafchef van de Houthi's. Israël hield er al rekening mee dat zij samen met een aantal andere bewindspersonen in het beschoten gebouw zaten. Mogelijk zou zelfs het hele kabinet zijn omgekomen.
Al-Rahawi
Premier Ahmed al-Rahawi is niet de leider van de Houthi's, dat is Abdul Malik al-Houthi. Er zijn geen berichten dat hij ook is gedood.
Al-Rahawi was pas een jaar premier. Volgens deskundigen had hij weinig echte macht bij de Houthi's, die grote delen van Jemen onder controle hebben.
De Houthi's vuren sinds het begin van de oorlog in de Gazastrook regelmatig raketten af op Israël om de Palestijnen te steunen. Israël voert op zijn beurt ook veel aanvallen op Jemen uit.
Vorig artikel

Dassen: oude partijen hebben hun kans gehad, maar die 'verkloot'

Volgend artikel

Partijleider 50PLUS weet het zeker: 'Nooit meer ruzie in partij'

POPULAIR NIEUWS

anp 472840588

Dit is waarom zoveel Duitsers hun auto parkeren op het Nederlandse platteland

191588742_l

Wat vrouwen fantaseren en dromen over seks: 4 vrouwen vertellen

ANP-453823329

Johan Remkes gaat niks meer voor ons oplossen: hij is heel ziek

ANP-519259708

Wie is Lidewij de Vos?

ANP-532343670

Schokkende studie laat zien waar AI-chatbots werkelijk hun informatie vandaan halen

shutterstock_2484279957

Tips: 7 vieze gewoontes in je badkamer die je beter vandaag nog stopt