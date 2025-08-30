Houthi-premier en aantal ministers gedood bij Israëlische aanval

SANAA (ANP/RTR) - Bij de Israëlische aanval op de Jemenitische hoofdstad Sanaa van donderdag is de premier van de Houthi's gedood, meldt het persbureau van de rebellenbeweging. Ook een aantal ministers zouden zijn gedood bij het bombardement.

Het Israëlische leger meldde eerder dat de aanval gericht was op de defensieminister en de stafchef van de Houthi's. Israël hield er al rekening mee dat zij samen met een aantal andere bewindspersonen in het beschoten gebouw zaten. Mogelijk zou zelfs het hele kabinet zijn omgekomen.

Al-Rahawi

Premier Ahmed al-Rahawi is niet de leider van de Houthi's, dat is Abdul Malik al-Houthi. Er zijn geen berichten dat hij ook is gedood.

Al-Rahawi was pas een jaar premier. Volgens deskundigen had hij weinig echte macht bij de Houthi's, die grote delen van Jemen onder controle hebben.

De Houthi's vuren sinds het begin van de oorlog in de Gazastrook regelmatig raketten af op Israël om de Palestijnen te steunen. Israël voert op zijn beurt ook veel aanvallen op Jemen uit.