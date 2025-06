Oplichter Palm Invest krijgt opnieuw celstraf

ZWOLLE (ANP) - De 56-jarige Remco V. is donderdag door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, voor oplichting van vrienden en bekenden. Dat is conform de afspraak die V. en zijn advocaat met het Openbaar Ministerie hebben gemaakt. In ruil voor die strafeis van twee jaar cel zou V. zich neerleggen bij de feiten. Ook moet hij de slachtoffers tonnen schadevergoeding betalen.

Remco V. kreeg in 2015 vier jaar en negen maanden cel voor grootschalige oplichting in de zaak rond beleggingsbedrijf Palm Invest. Ruim vierhonderd beleggers staken 31 miljoen euro in dit beleggingsbedrijf. Dat geld zou belegd worden in vastgoed in Dubai, maar ging grotendeels op aan huizen, boten en auto's van de verdachten.

Ook in een andere oplichtingszaak kreeg hij al 54 maanden cel opgelegd. Terwijl hij vastzat, begon hij met het oplichten van vrienden en bekenden. V. tuigde valse websites en bijbehorende e-mailadressen op om zijn verhaal geloofwaardig te maken. Hij had geld nodig om onder meer juridische stukken te vertalen om zo bij 'zijn in Spanje geblokkeerde geld' te komen. Bewijs van dat geld kwam van valse mailadressen van de Spaanse bank, van een notaris en van zijn voormalige advocaat.