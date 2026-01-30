ECONOMIE
PvdD: nieuw kabinet is stap vooruit, maar dat is niet moeilijk

Samenleving
door anp
vrijdag, 30 januari 2026 om 16:11
anp300126205 1
DEN HAAG (ANP) - Het aankomende kabinet is een stap vooruit vergeleken met het huidige, schrijft Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren op Bluesky. "Maar laten we het zeggen zoals het is: zo moeilijk was dat niet."
Ouwehand somt wensen op aan de hand waarvan ze de coalitieplannen beoordeelt: "Investeren in een stabiel klimaat, een gezonde leefomgeving, sterke natuur, internationale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. Beschermen van de democratische rechtsstaat tegen aanvallen van buitenaf en binnenuit. Eindelijk echte bescherming van dieren."
Coalitiepartijen D66, VVD en CDA leggen wat Ouwehand betreft de rekening "bij alles wat kwetsbaar is". Als punt van zorg noemt ze specifiek de opening van Lelystad Airport voor burgerluchtvaart.
