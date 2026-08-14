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Beachvolleybalsters Stam en Schoon naar halve finales EK

Sport
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 16:28
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STARE JABLONKI (ANP) - Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon hebben zich op het EK in het Poolse Stare Jablonki overtuigend geplaatst voor de halve finales. Het als tweede geplaatste koppel won in twee sets van Anna en Katerina Pavelková uit Tsjechië: 21-13 21-9.
Stam en Schoon hadden eerder op de dag drie sets nodig gehad om het Duitse duo Svenja Müller en Cinja Tillmann te verslaan. Het werd 21-17 21-23 15-12. De Duitse beachvolleybalsters wonnen in 2024 de Europese titel op het EK in Nederland en vorig jaar EK-brons.
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