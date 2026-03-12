ECONOMIE
De Bat zet reserves op stroomnet in om dreigende aansluitstop

Samenleving
door anp
donderdag, 12 maart 2026 om 16:21
anp120326142 1
DEN HAAG (ANP) - Het kabinet gaat meer risico's nemen op het stroomnet om een aansluitstop in het midden van het land te voorkomen, door een deel van de reserveruimte in te zetten. Dat schrijft staatssecretaris Jo-Annes de Bat (Energie, CDA) in een Kamerbrief.
De maatregel betekent bijvoorbeeld dat bestaande kabels zwaarder worden belast of dat netbeheerders overcapaciteit bedoeld voor bijzondere omstandigheden gaan inzetten. Hierdoor is er wel meer risico op storingen, weet de staatssecretaris.
Of de voorgenomen ingrepen genoeg zijn om ervoor te zorgen dat nieuwe aansluitingen op het stroomnet kunnen, moet hoogspanningsbeheerder TenneT beoordelen. De netbeheerder waarschuwde vorige maand dat een stop dreigt in de Flevopolder, Utrecht en Gelderland. De situatie in de drie regio's is volgens De Bat "uitzonderlijk" en niet in lijn met het landelijke beeld van drukte op het stroomnet.
Overvol stroomnet
Het stroomnet is op veel plekken in Nederland overvol, waardoor nieuwe huizen of bedrijven niet altijd een stroomaansluiting kunnen krijgen of daar lang op moeten wachten. De elektriciteitskabels moeten namelijk niet overbelast raken op het moment dat veel mensen tegelijk veel stroom gebruiken. Die overcapaciteit inzetten om meer mensen te kunnen aansluiten, zorgt dus mogelijk voor meer stroomstoringen.
Het kabinet wil een aansluitstop "koste wat kost" voorkomen. Wat De Bat betreft zijn er "geen taboes" om de knelpunten in het midden van het land op te lossen, "ook als die pijnlijk en duur zijn". Die taak ligt bij een crisisorganisatie waar onder meer de provincies, meerdere ministeries en netbeheerders bij betrokken zijn.
