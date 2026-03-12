Rabobank komt terug op eerdere prognose: stijging huizenprijzen vlakt verder af

De Nederlandse huizenprijzen zullen dit jaar naar verwachting met gemiddeld 3,1 procent stijgen, verwachten economen van Rabobank . Dat is een flinke verlaging van de prognose die de bank eind vorig jaar deed, toen werd nog een stijging met 4,8 procent voorspeld.

Daarmee zouden de huizenprijzen dit jaar flink minder sterk stijgen dan in 2025, toen het ging om een plus van gemiddeld 8,6 procent, aldus huizenmarkteconomen van RaboResearch in het donderdag gepubliceerde Kwartaalbericht Woningmarkt.

Uitpondgolf

RaboResearch zegt dat de vraag naar koopwoningen nog altijd groot is, maar dat de toestroom van ex-huurwoningen, de zogeheten uitpondgolf, en een tijdelijke opleving van de nieuwbouw dit jaar voor extra aanbod zorgen. Dat tijdelijke ruimere aanbod zorgt er volgens de bank voor dat de prijsstijging dit jaar afvlakt. In 2027 loopt de prijsgroei naar schatting weer op naar 4,1 procent, als het aanbod opnieuw krapper wordt, aldus de kenners.

Volgens econoom Stefan Groot neemt de prijsstijging van bestaande koopwoningen al sinds eind 2024 geleidelijk af. “In januari lagen de prijzen gemiddeld 5,4 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is een duidelijke daling ten opzichte van de piek van 11,9 procent eind 2024. Kopers betaalden daardoor in januari weliswaar gemiddeld 25.000 euro meer dan een jaar eerder, maar de markt laat een duidelijke afvlakking zien.”

Geleidelijke afname

Groot zegt dat een belangrijk deel van die vertraging toe te schrijven is aan de uitpondgolf. “In 2025 verkochten beleggers per saldo 36.000 woningen aan eigenaar-bewoners, goed voor meer dan 15 procent van alle transacties. Deze toestroom van ex-huurwoningen heeft de krapte op de markt tijdelijk verlicht.”

Het aanbod blijft echter krap. “De verkooptijd liep het afgelopen jaar slechts licht op en volgens recente schattingen komen we dit jaar nog steeds 410.000 woningen tekort, oftewel 4,8 procent van de totale woningvoorraad. Dat de huizenprijzen ondanks het grotere aanbod toch stijgen, laat zien hoe groot de structurele schaarste is.”