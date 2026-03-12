IATA: stijging vliegticketprijzen van 9 procent om hoge olieprijs

MONTREAL (ANP/BLOOMBERG) - De kosten van vliegtickets kunnen met 9 procent stijgen nu de brandstofprijzen scherp zijn gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt de topman van de International Air Transport Association (IATA) Willie Walsh.

Walsh noemt het "onvermijdelijk" dat de ticketprijzen zullen stijgen als de olieprijzen hoog blijven. De prijs van kerosine, die voor een groot deel uit het Midden-Oosten komt, is in vergelijking met vorige maand met ruim 70 procent gestegen. "Je kijkt waarschijnlijk naar een stijging van 8 of 9 procent in de ticketprijzen," aldus Walsh.

Volgens de directeur van de internationale luchtvaartindustrieorganisatie maken brandstofkosten ongeveer een kwart uit van de uitgaven van luchtvaartmaatschappijen. "Het probleem voor luchtvaartmaatschappijen is altijd de volatiliteit, de snelheid waarmee de olieprijs verandert," zei Walsh. "Bij een zeer snelle stijging is het moeilijk voor maatschappijen om die extra kosten onmiddellijk te compenseren."