Bergsma schaatst voor de achtste keer naar titel op 10 kilometer

HEERENVEEN (ANP) - Jorrit Bergsma is bij de NK afstanden in Heerenveen voor de achtste keer Nederlands kampioen op de 10 kilometer geworden. De 39-jarige Fries van Team AH-Zaanlander was met 12.42,85 nipt sneller dan Marcel Bosker en Jasper Krommenhoek en is daarmee de oudste Nederlandse afstandskampioen ooit geworden.

Bosker, die net als tijdens de 5000 meter met helm reed, had met 12.43,14 een scherpe tijd neergezet. Titelverdediger Chris Huizinga was tot voorbij de helft sneller, maar moest daarna tijd toegeven en werd ook ingehaald door Jasper Krommenhoek, die de rit won in 12.49,07. Huizinga finishte in 12.50,54 als vierde. Bergsma was in zijn hele rit steeds een beetje sneller dan Bosker en met een lichte versnelling in de slotronden hield hij zijn voorsprong.

De eerste twee schaatsers uit de 10 kilometer hebben zich gekwalificeerd voor de wereldbeker op de langste afstanden. De andere drie deelnemers op de langste afstanden in de wereldbeker komen uit de uitslag van de 5000 meter.