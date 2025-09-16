ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump geland in VK voor tweede staatsbezoek

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 september 2025 om 22:43
anp160925261 1
LONDEN (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump is aangekomen in Londen. Hij is daar voor zijn tweede staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk.
Het is erg ongebruikelijk dat een president twee keer op staatsbezoek gaat in het VK. Dat benadrukte de Britse premier Keir Starmer ook toen hij Trump tijdens een bezoek aan het Witte Huis een brief van koning Charles met de uitnodiging overhandigde. De Britten hopen de banden met de VS te versterken.
Woensdag ontmoeten de president en de koning elkaar op Windsor Castle. Daar is allerlei militair vertoon gepland en wordt 's avonds een staatsbanket gehouden. Donderdag ontvangt Starmer Trump op Chequers, het buitenhuis van de Britse premier.
Het VK zou onder meer graag Amerikaanse investeringen trekken. Dat soort afspraken worden ook gemaakt in bijeenkomsten rondom het staatsbezoek. Zo kondigden de ministers van Financiën van de landen een "trans-Atlantische taskforce" aan om de banden tussen de financiële centra te versterken.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-536364494

'Poetin heeft denkfout gemaakt, er komt geen Russisch herfstoffensief’

192510433_m

Dit dieet lijkt bij jongeren te werken tegen depressie: symptomen kelderen met 70 procent

shutterstock_2427340201

2 keuzes die ja maakt als je 20 bent die voorspellen hoe je toekomst zal zijn

ANP-536331057

Neem een kijkje in de woning van CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal, zie foto's

generated-image (21)

Trump wil de New York Times kapot maken

ANP-534958695

Groot onderzoek laat zien waarvoor ChatGPT echt wordt gebruikt

Loading