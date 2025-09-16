Trump geland in VK voor tweede staatsbezoek

LONDEN (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump is aangekomen in Londen. Hij is daar voor zijn tweede staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk.

Het is erg ongebruikelijk dat een president twee keer op staatsbezoek gaat in het VK. Dat benadrukte de Britse premier Keir Starmer ook toen hij Trump tijdens een bezoek aan het Witte Huis een brief van koning Charles met de uitnodiging overhandigde. De Britten hopen de banden met de VS te versterken.

Woensdag ontmoeten de president en de koning elkaar op Windsor Castle. Daar is allerlei militair vertoon gepland en wordt 's avonds een staatsbanket gehouden. Donderdag ontvangt Starmer Trump op Chequers, het buitenhuis van de Britse premier.

Het VK zou onder meer graag Amerikaanse investeringen trekken. Dat soort afspraken worden ook gemaakt in bijeenkomsten rondom het staatsbezoek. Zo kondigden de ministers van Financiën van de landen een "trans-Atlantische taskforce" aan om de banden tussen de financiële centra te versterken.