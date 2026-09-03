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Piloot en cabinepersoneel op Schiphol testen positief op alcohol

Samenleving
door anp
donderdag, 03 september 2026 om 16:18
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SCHIPHOL (ANP) - Bij een alcoholcontrole onder luchtvaartpersoneel op Schiphol zijn vier mensen positief getest. De politie en de Koninklijke Marechaussee voerden de controle uit. Een blaastest toonde aan dat de vier bemanningsleden een te hoog alcoholpromillage in hun bloed hadden om hun werkzaamheden voort te mogen zetten.
In totaal zijn er in drie uur tijd 707 alcoholcontroles uitgevoerd onder het cabine- en cockpitpersoneel. Een piloot had alcohol in zijn bloed, maar dit lag onder de wettelijke limiet van 0,2 promille. Het vliegtuigpersoneel mag geen alcohol drinken tien uur voorafgaand aan een vlucht. De bovengrens om te kunnen vliegen is nul, daarom is besloten de piloot een vliegverbod van een uur op te leggen.
Bij drie cabineleden werd een alcoholpromillage boven de wettelijke limiet vastgesteld. Twee daarvan zijn akkoord gegaan met een transactievoorstel. Een derde maakt gebruik van het recht op tegenonderzoek.
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