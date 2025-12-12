Unicum in de skisport: Lindsey Vonn (41) wint na zeven jaar weer wereldbekerwedstrijd

Lindsey Vonn heeft voor het eerst sinds 2018 een wedstrijd meetellend voor de wereldbeker gewonnen. De 41-jarige skiester uit de Verenigde Staten was de snelste op de afdaling in Sankt Moritz.

Vonn was bijna een seconde sneller dan de Oostenrijkse Magdalena Egger, die haar landgenote Mirjam Puchner als derde zag eindigen.

Wat gaat ze doen in Milaan?

Vonn boekte in de aanloop naar de Olympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo haar 83e zege in de wereldbeker, twintig jaar na haar eerste overwinning. Ze is nu ook de oudste winnares in de wereldbeker.

Vonn maakte vorig jaar december na vijf jaar afwezigheid haar rentree. De voormalige olympisch kampioene stopte in 2019 door pijn aan haar rechterknie, maar na een operatie was ze weer pijnvrij en keerde ze terug.