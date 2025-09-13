We zijn erg bang voor Rusland . Maar het is een bijna failliet land dat vaker oorlogen verloor dan won. De Russische economie bezwijkt onder de druk van een langdurige oorlog en internationale sancties, belangrijke sectoren vallen terug. Banken kunnen overheidssteun nodig hebben om stabiel te blijven, meldt Bloomberg.

De olie-inkomsten zijn sterk gedaald en het begrotingstekort heeft het hoogste niveau in meer dan drie decennia bereikt. De inflatie en de rentevoeten blijven extreem hoog.

“Tot nu toe heeft Poetin geprobeerd de economische stabiliteit te handhaven terwijl hij zijn enorm dure ‘speciale militaire operatie’ uitvoerde, in de veronderstelling dat de Russen – die 70 jaar communisme, de ineenstorting van de Sovjet-Unie en talrijke economische neergangen hebben doorstaan – een hoge pijngrens hebben en uiteindelijk zijn besluit om oorlog te voeren zouden steunen”, schrijft Bloomberg.

“De top in Alaska kwam haastig tot stand na de dreiging van nieuwe Amerikaanse sancties op olietransporten ”, aldus het artikel.

We zijn erg bang voor Rusland. Maar het is een bijna failliet land dat vaker oorlogen verloor dan won.

Na een aanzienlijke stijging van de militaire uitgaven, die het Kremlin heeft proberen te verbergen, waarschuwen Russische ministers, bankiers en economen openlijk voor een diepe economische crisis.

De situatie wordt verergerd door gerichte Oekraïense aanvallen op Russische raffinaderijen , die de brandstoftoevoer hebben verstoord en tot een acuut benzinetekort hebben geleid. Deze aanvallen hebben niet alleen de productiecapaciteit beperkt, maar ook de brandstofprijzen doen stijgen, wat extra druk legt op de binnenlandse economie. Het tekort raakt gewone burgers en bedrijven direct, waardoor de economische pijn van de oorlog tastbaarder wordt voor de Russische bevolking.

Volgens Alexandra Prokopenko, fellow bij het Carnegie Endowment for International Peace, zal het Kremlin dit jaar bijna 172 miljard dollar uitgeven aan militaire en nationale behoeften, ongeveer 8 procent van het bruto binnenlands product.

“Dit is geen tijdelijke stijging”, zei ze, “maar een strategische koerswijziging voor de lange termijn.”

Bloomberg meldt dat sommige bankinsiders alarm slaan over het risico van een schuldencrisis en liquiditeitsproblemen, nu steeds meer Russen geld van de bank halen.

De oorlog bedreigt de solvabiliteit van financiële instellingen en, bij uitbreiding, de nationale begroting, vooral als er nieuwe sancties worden opgelegd.

Zelfs in het geval van een langdurig staakt-het-vuren zou Rusland voor de uitdaging kunnen komen te staan om een economie die sterk afhankelijk is van oorlog te “demilitariseren”, wat mogelijk zou kunnen leiden tot faillissementen van aannemers die hun weerslag hebben op de bredere economie.