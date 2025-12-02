De Vos (FVD) ziet bij D66 en CDA vooral voortzetting van beleid

DEN HAAG (ANP) - Forum voor Democratie ziet in het formatiestuk van D66 en CDA "een aantal aanknopingspunten". Maar verder is het "vooral voortzetting van bestaand beleid", schrijft partijleider Lidewij de Vos in een reactie op X. Ze blijft bij haar wens voor een kabinet op basis van wisselende meerderheden in de Tweede Kamer.

Als pluspunten noemt De Vos de voornemens van D66 en CDA om in te zetten op kernenergie en om bouwregels te versimpelen. Daar zet ze tegenover dat de spreidingswet die asielzoekers over Nederland verdeelt in stand blijft, en dat de twee partijen verder willen werken aan het klimaat- en stikstofbeleid. Beide wil Forum compleet schrappen.

De Vos is er ook niet blij mee dat D66 en CDA de hypotheekrenteaftrek willen afbouwen en rekeningrijden willen invoeren. "Met deze punten zijn wij het fundamenteel oneens, en bovendien heeft Nederland hier duidelijk niet voor gekozen op 29 oktober." Een Kamermeerderheid is sinds de verkiezingen wel voor aanpassingen aan de hypotheekrenteaftrek.