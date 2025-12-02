ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kamer wil weten wanneer Wiersma nu eens stroomstootverbod invoert

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 december 2025 om 20:45
anp021225199 1
DEN HAAG (ANP) - In het debat over het verbod op het gebruik van stroomstootapparatuur in de veehouderij heeft de Kamer collectief een vraag voor landbouwminister Wiersma: wanneer komt dat verbod er nu eindelijk? Kamerleden van Partij voor de Dieren, D66, GroenLinks-PvdA, CDA en VVD willen weten waarom het verbod er nog altijd niet is.
De Kamer vroeg ruim een jaar geleden al om het verbod. Dat ligt klaar sinds de zomer van 2024. Vorige week schreef BBB-minister Femke Wiersma dat ze "streeft naar invoering op 1 januari 2026". In een bijlage bij die mededeling stond daar nog "of zo snel mogelijk daarna".
Jan Arie Koorevaar (CDA) verbaasde zich over de vertraging. "Het werd eerst beloofd voor het herfstreces, daarna voor het kerstreces, toen vroeg ik me af, van welk jaar?"
BBB-Kamerlid Caroline van der Plas vindt het verbod niet nodig. Ook de SGP vindt dat het apparaatje beschikbaar moet blijven "in noodsituaties".
loading

POPULAIR NIEUWS

Mans-hands-holding-a-roll-of-toilet-paper

Wat je poepritme verklapt over je gezondheid

ANP-472971748

Annemarie Jorritsma (VVD): "Kiezer had op 29 oktober geen gelijk"

ANP-542244528

Donderdag staat de uitslag van Marco Borsato's rechtszaak gepland: dit zijn de drie mogelijke uitkomsten

ANP-543605370

Het politieke akkoord van Jetten en Bontenbal. De hoofdpunten en de hele tekst

ANP-543101547

Nieuwe studie: rond deze leeftijd bereikt je lichaam een kantelpunt in veroudering

1f0ad287e421f8c822e07ff42470a142,f516e554

Duitsland zet raketschild aan: hoe Arrow 3 ons wel en niet beschermt

Loading