Kamer wil weten wanneer Wiersma nu eens stroomstootverbod invoert

DEN HAAG (ANP) - In het debat over het verbod op het gebruik van stroomstootapparatuur in de veehouderij heeft de Kamer collectief een vraag voor landbouwminister Wiersma: wanneer komt dat verbod er nu eindelijk? Kamerleden van Partij voor de Dieren, D66, GroenLinks-PvdA, CDA en VVD willen weten waarom het verbod er nog altijd niet is.

De Kamer vroeg ruim een jaar geleden al om het verbod. Dat ligt klaar sinds de zomer van 2024. Vorige week schreef BBB-minister Femke Wiersma dat ze "streeft naar invoering op 1 januari 2026". In een bijlage bij die mededeling stond daar nog "of zo snel mogelijk daarna".

Jan Arie Koorevaar (CDA) verbaasde zich over de vertraging. "Het werd eerst beloofd voor het herfstreces, daarna voor het kerstreces, toen vroeg ik me af, van welk jaar?"

BBB-Kamerlid Caroline van der Plas vindt het verbod niet nodig. Ook de SGP vindt dat het apparaatje beschikbaar moet blijven "in noodsituaties".