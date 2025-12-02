ECONOMIE
Hegseth noemt tweede aanval op Venezolaanse boot juist besluit

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 december 2025 om 20:31
anp021225195 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth heeft het besluit van admiraal Frank Bradley om een tweede aanval uit te voeren op een Venezolaanse boot "de juiste beslissing" genoemd. Hegseth was zelf niet aanwezig toen het bevel werd gegeven, maar staat daar wel achter.
Hegseth is onder druk komen te staan door de tweede beschieting, omdat die gericht was op twee overlevenden van een eerste aanval. Dat zou een oorlogsmisdaad kunnen zijn, zeggen experts tegen Amerikaanse media.
De minister zag die dag, 2 september, wel persoonlijk toe op de eerste aanval, vertelde hij tijdens een kabinetsberaad in het Witte Huis. Maar toen die was afgerond, vertrok hij naar andere vergaderingen. "Je kunt je voorstellen dat we veel te doen hebben bij het ministerie van Oorlog", zei Hegseth, die zichzelf consequent minister van Oorlog noemt.
Een paar uur later zou Hegseth pas te horen hebben gekregen dat er een tweede aanval was geweest.
