NS: bijna 140.000 Formule 1-fans met trein vervoerd

Samenleving
door anp
zondag, 31 augustus 2025 om 18:45
anp310825115 1
ZANDVOORT (ANP) - De NS heeft dit weekend naar eigen zeggen bijna 140.000 Formule 1-fans naar Zandvoort gebracht. Dat is volgens het vervoersbedrijf meer dan in de voorgaande vier edities van de Grand Prix en daarmee een record.
Zondagavond is voor veel reizigers de reis terug naar huis alweer begonnen. De NS rijdt nog de hele avond twaalf treinen per uur om alle racefans weer thuis te brengen. De Formule 1-fans zagen Max Verstappen tweede worden in de race, achter Oscar Piastri.
De NS zegt dat het weekend tot dusver goed is verlopen. Zondag, de dag van de races, waren de meeste fans op de been. Sinds vrijdag reed de NS het hele weekend een uitzonderlijke dienstregeling met elke vijf minuten een trein op maximale lengte tussen Amsterdam en Zandvoort. Zo konden 10.000 reizigers per uur naar Zandvoort vervoerd worden en weer terug.
De Vos wil als fractievoorzitter andere accenten leggen bij FVD

Marcouch: verstoren wedstrijden met vuurwerk is onacceptabel

