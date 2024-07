Deadline voor natuurplannen provincies vervalt

DEN HAAG (ANP) - Provincies hoeven niet meer voor 1 oktober nieuwe versies van hun plannen voor het landelijk gebied aan te leveren. Dat bevestigt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) na berichtgeving door BNR. Vooralsnog is er geen nieuwe deadline.

Het nieuwe kabinet is nog bezig het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB uit te werken tot een concreter regeerprogramma. Omdat nog onduidelijk is wat de gevolgen zijn voor de zogeheten gebiedsprogramma's van de provincies, hoeven provincies met die plannen voorlopig geen haast te maken, vindt het ministerie.

Provincies en de landelijke overheid zijn al jaren bezig plannen uit te werken om de natuur te herstellen en stikstofuitstoot tegen te gaan. Het vorige kabinet had daarvoor nog meer dan 20 miljard euro klaarstaan, maar de nieuwe coalitie heeft dat fonds geschrapt. Een eerste reeks maatregelen, waarvoor de provincies enkele miljarden krijgen, gaat wel door.

De deadline van 1 oktober was al niet strikt, zegt een LVVN-woordvoerder. Meerdere provincies hadden hoe dan ook meer tijd nodig, terwijl Friesland de ontwikkeling van de natuurplannen helemaal had stilgelegd. De onzekerheid over de landelijke plannen speelt daarbij mee.