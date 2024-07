Braziliaanse zwemster weggestuurd van Spelen na Eiffeltorenbezoek

PARIJS (ANP/DPA) - Een Braziliaanse zwemster is weggestuurd van de Olympische Spelen nadat ze zonder toestemming een bezoek had gebracht aan de Eiffeltoren. Ana Vieira had van haar team geen toestemming om het olympisch dorp te verlaten en kreeg daarom een berisping. De reactie van de zwemster op die berisping zou "agressief en niet respectvol" zijn geweest, waardoor ze nu moet vertrekken.

Volgens het Braziliaanse Olympische Comité (BOC) bracht de 22-jarige Vieira vrijdag een bezoek aan de iconische toren. Dat deed ze samen met haar vriend en collega-zwemmer Gabriel Santos. Hij kreeg enkel een berisping omdat hij zijn excuses aanbood. "We zijn hier niet op vakantie. We zijn hier voor Brazilië en voor de 200 miljoen mensen die belasting betalen en voor ons werken", aldus zwemcoach Gustavo Otsuka.

Vieira, die nog bij de estafette in actie had moeten komen, maakte haar olympische debuut in 2021 in Tokio. Ze won nog geen medaille.