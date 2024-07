Weldoener Anneliese (87) laat al haar huizen na aan haar huurders: “Ik ben deze lieve mevrouw zo ongelofelijk dankbaar”

Het is het gesprek van de dag in het Limburgse Vaals. Anneliese Houppermans zou vandaag haar 88ste verjaardag vieren, maar overleed begin februari in een verzorgingstehuis in Heerlen. Ze bezat twaalf woningen en enkele weilanden, en besloot dat de huurders van haar woningen op de dag van haar overlijden het pand zouden erven.

Het schapenvrouwtje

Het kleine vrouwtje kwam maar net boven het stuur van haar busje uit waarmee ze door Vaals en omstreken trok. Ze droeg vaak oude kleren en een riem van jute. Door de liefdevolle zorg voor haar schapen en kippen stond ze bekend als ’het schapenvrouwtje’. “Als je haar op straat zou tegenkomen zou je denken dat ze een zwerversbestaan leidde”, vertelt een medewerker van een vakantiepark in Vijlen, waar Houppermans jaren geleden een huis kocht, aan De Telegraaf

Ze trok vroeger langs de dorpen om groente en fruit aan huis te verkopen, en boerde goed met haar bedrijf. Ze is nooit getrouwd geweest en kinderen heeft ze nooit gekregen. Het contact met aanverwante familie zou door de jaren heen verbroken zijn. Houppermans had zodoende een verrassing in petto voor huurders zoals Bram Brekelmans (33).

Hartverwarmend

Brekelmans verkocht na zijn scheiding noodgedwongen zijn twee-onder-een-kapwoning, en sprak met de nieuwe koper Houppermans af dat hij erin mocht blijven wonen als huurder. Hij kon zijn geluk niet op toen hij hoorde van de schenking. “Ik heb haar één keer ontmoet, dus eigenlijk kenden we elkaar helemaal niet”, zegt hij. Het is volgens hem hartverwarmend dat er in deze tijd, waarin je brutaal moet zijn om aan een woning te komen, zulke lieve mensen bestaan. “Ik ben deze lieve vrouw zo ongelofelijk dankbaar.”

“Als ik het te koop zou zetten, zou ik er in deze overspannen huizenmarkt ruim 280.000 euro voor krijgen”, legt Brekelmans uit. “Het enige wat ik hoef te betalen is 75.000 euro erfbelasting. Dat betekent dat ik in feite twee ton heb gekregen. Dat is toch geweldig?” Om de erfbelasting te kunnen ophoesten heeft Brekelmans een bescheiden hypotheek afgesloten bij de bank.

“Nee, ik ga het huis zeker niet verkopen”, laat Brekelmans weten. “Ik heb er juist alles aan gedaan om het te behouden.”