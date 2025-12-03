Debat strafbaarheid illegaliteit stap dichterbij na vragenronde

DEN HAAG (ANP) - Minister David van Weel (Asiel, VVD) heeft schriftelijk antwoord gegeven op de 277 vragen van Kamerleden over de strafbaarstelling van illegaliteit. Vlak voor de zomervakantie leidde een voorstel van de PVV hierover tot veel ophef, waarop Van Weel een tegenvoorstel deed. Nu de vragen daarover zijn beantwoord, is een Tweede Kamerdebat over zijn zogeheten 'novelle' een stap dichterbij.

Een woordvoerder van de VVD laat weten "tempo" te willen maken en ervoor te zorgen dat de Tweede Kamer "zo snel mogelijk" in debat gaat over het voorstel.

Kort voordat gestemd werd over de Asielnoodmaatregelenwet, steunde een meerderheid van de Tweede Kamer het plan van de PVV om de strafbaarstelling van illegaliteit daaraan toe te voegen. Maatschappelijke organisaties en politieke partijen uitten daarna de zorg dat ook hulp aan mensen zonder geldige papieren strafbaar zou worden, zoals het aanbieden van een kop soep.

Onduidelijkheid

Naar aanleiding daarvan vroeg Van Weel de Raad van State om het amendement van de PVV door te lichten. De kabinetsadviseur stelde vervolgens dat het inderdaad ook strafbaar kon worden om mensen zonder geldige verblijfspapieren te helpen. Daarom stelde Van Weel vervolgens zijn novelle op waarin staat dat hulpverleners niet strafbaar zijn. Maar volgens de Raad van State blijven hulpverleners ook na deze wijziging mogelijk nog steeds strafbaar in specifieke situaties.

Veel van de vragen van Kamerleden gingen dan ook hierover. GroenLinks-PvdA wilde bijvoorbeeld weten of mensen die hulp bieden aan iemand die hier illegaal verblijft volgens de wet nog steeds een misdrijf plegen, ook al worden ze uitgezonderd van een straf. Dat is volgens Van Weel niet het geval.