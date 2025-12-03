Beste scenario Verstappen: winnen en hopen op mindere dag Norris

ABU DHABI (ANP) - Max Verstappen heeft vrijwel zeker de winst nodig in de slotrace van Abu Dhabi om voor de vijfde keer in zijn carrière wereldkampioen te worden. De Nederlander moet dan hopen dat Lando Norris vierde of lager eindigt. In dat geval komt de coureur van Red Bull uit op 421 punten, exact 1 punt meer dan de coureur van McLaren.

Veel andere scenario's zijn er niet voor de 28-jarige Limburger. Verstappen wordt ook kampioen als hij zondag als tweede finisht en Norris eindigt niet hoger dan de achtste plaats. Maar in dit scenario mag Oscar Piastri niet winnen. Als dat gebeurt, maakt de Australiër van McLaren het verschil van 16 punten met Norris en 4 punten met Verstappen goed en is hij de nieuwe wereldkampioen.

Verstappen kan ook nog kampioen worden als hij als derde eindigt in Abu Dhabi. Dan moet Norris negende of lager eindigen én Piastri mag niet winnen.