Trump bedenkt zich over oorlog: overwinning Oekraïne toch niet waarschijnlijk

De Amerikaanse president Donald Trump verwacht naar eigen zeggen niet dat Oekraïne de oorlog tegen Rusland wint. "Ze kunnen nog steeds winnen. Ik denk niet dat het gaat gebeuren, maar de kans is er nog steeds", zei de president tegen journalisten tijdens een bijeenkomst met de Australische premier Anthony Albanese.

De uitspraken van Trump volgen op een bijeenkomst met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Die vond vrijdag plaats in het Witte Huis en verliep volgens internationale media gespannen. Kranten als de Financial Times en The Washington Post schreven dat Trump zijn gast onder druk zette om concessies te doen aan Rusland om de oorlog te kunnen beëindigen. De media baseren zich op anonieme bronnen.

Trump schreef vorige maand nog op sociale media dat Oekraïne alle verloren gebieden zou kunnen terugveroveren. "Ik heb nooit gezegd dat ze zouden winnen", zei Trump maandag tegen de pers. "Ik zei dat het kon. Alles kan nog gebeuren, oorlogen zijn heel vreemd."