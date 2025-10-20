ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump bedenkt zich over oorlog: overwinning Oekraïne toch niet waarschijnlijk

Samenleving
door anp
maandag, 20 oktober 2025 om 18:35
bijgewerkt om maandag, 20 oktober 2025 om 18:56
anp201025176 1
De Amerikaanse president Donald Trump verwacht naar eigen zeggen niet dat Oekraïne de oorlog tegen Rusland wint. "Ze kunnen nog steeds winnen. Ik denk niet dat het gaat gebeuren, maar de kans is er nog steeds", zei de president tegen journalisten tijdens een bijeenkomst met de Australische premier Anthony Albanese.
De uitspraken van Trump volgen op een bijeenkomst met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Die vond vrijdag plaats in het Witte Huis en verliep volgens internationale media gespannen. Kranten als de Financial Times en The Washington Post schreven dat Trump zijn gast onder druk zette om concessies te doen aan Rusland om de oorlog te kunnen beëindigen. De media baseren zich op anonieme bronnen.
Trump schreef vorige maand nog op sociale media dat Oekraïne alle verloren gebieden zou kunnen terugveroveren. "Ik heb nooit gezegd dat ze zouden winnen", zei Trump maandag tegen de pers. "Ik zei dat het kon. Alles kan nog gebeuren, oorlogen zijn heel vreemd."
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-538702041

Pieter:Dit is waar de 'Omtzigt-kiezer' naartoe gaat

Scherm­afbeelding 2025-10-20 om 15.46.13

Hoe Trump bezig is zijn eigen SA op te bouwen

ANP-302603913

Pas op met finasteride tegen kaalheid: gebruikers worstelen met depressie en andere psychische klachten

anp201025089 1

Van Hijum: de WIA wordt het nieuwe toeslagenschandaal

ANP-529315227

Waarom vinden we geen aliens? Misschien omdat ze al veel verder zijn dan wij, denken onderzoekers

ANP-539768356

12 van de 15 partijprogramma's bevatten punten die strijdig zijn met de rechtsstaat: deze partijen scoren wel goed

Loading