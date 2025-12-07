Deel luchthaven Heathrow afgesloten na melding incident met gas

LONDEN (ANP) - De politie heeft volgens plaatselijke media de toegang tot de Londense luchthaven Heathrow geblokkeerd, nadat er in of bij een terminal melding was dat er een soort gas zou zijn verspreid. Brandweer en politie zijn in grote getale uitgerukt. Volgens de nieuwssite MyLondon zijn ook buslijnen en treinen vanuit Londen tijdelijk stilgelegd.

The Daily Telegraph meldt dat politie "reageert op een incident op het vliegveld". Volgens een woordvoerder van de luchthaven wordt er actie ondernomen om een incident in de parkeergarage onder terminal 3.