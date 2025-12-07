ECONOMIE
Groep militairen claimt staatsgreep te hebben gepleegd in Benin

Samenleving
door anp
zondag, 07 december 2025 om 10:30
anp071225052 1
COTONOU (ANP/AFP) - Militairen in het West-Afrikaanse Benin hebben op de staatstelevisie gezegd dat ze president Patrice Talon hebben afgezet. De 67-jarige zakenman en politicus Talon werd in 2016 tot president gekozen.Hij zou in april volgend jaar afstand doen van de macht.
Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waar Talon is. Volgens de militairen is hij in veiligheid en neemt het leger de macht over.
Volgens meldingen van de Franse ambassade is er geschoten in de buurt van het presidentiële paleis. De militairen zeiden op de televisie onder meer dat de grondwet is opgeschort en de grenzen zijn gesloten.
Benin is een land van naar schatting dertien miljoen inwoners. Katoen is een belangrijk product voor de nationale economie en is goed voor circa 80 procent van de inkomsten uit export. Talon had eerder als zakenman de bijnaam 'de koning van katoen'. Eind november was er in het West-Afrikaanse Guinee-Bissau een militaire staatsgreep.
