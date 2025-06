Deelnemers Rode Lijn-protest terug bij Malieveld

DEN HAAG (ANP) - De eerste deelnemers aan het Rode Lijn-protest in Den Haag hebben het Malieveld weer bereikt, ziet een ANP-verslaggever. De groep demonstranten liep zondagmiddag vanaf het Malieveld, waar eerst nog een podiumprogramma was, naar het Vredespaleis en terug. Het Malieveld is het eindpunt van het protest.

Volgens de organisatie namen 150.000 mensen deel aan het protest tegen het geweld in Gaza. Vrijwel iedereen was zoals gevraagd in het rood gekleed, om een rode lijn uit te beelden. Volgens de organisatie weigert demissionair premier Schoof een rode lijn te trekken. "Nederland blijft Israël onvoorwaardelijk steunen, ondanks schendingen van het internationaal recht en meer dan 54.000 doden in Gaza", aldus de organisatie.

Veel deelnemers aan de demonstratie lopen nu het protest ten einde is naar station Den Haag Centraal, ziet de ANP-verslaggever. Eerder op de dag meldde de NS dat het druk was in treinen naar Den Haag en dat niet iedereen mee kon. Op station Den Haag Centraal is het na afloop van de demonstratie volgens de verslaggever druk, maar beheersbaar. De perrons staan wel vol. Ook is er veel politie op de been.