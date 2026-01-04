Schulting hoort maandag of ze als shorttrackster naar Spelen mag

LEEUWARDEN (ANP) - Schaatsbond KNSB maakte zondag niet meer bekend welke shorttrackers naar de Olympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo mogen. Waarschijnlijk valt de beslissing maandag, zo bevestigde een woordvoerder.

Grote vraag is of Suzanne Schulting volgende maand als shorttrackster in actie komt op de Spelen. De drievoudig olympisch kampioene maakte dit weekend na bijna twee jaar haar rentree als shorttrackster. De Friezin brak bij het WK van 2024 in Ahoy haar enkel en richtte zich vanaf dat moment op het langebaanschaatsen. In die discipline plaatste ze zich eind december op de 1000 meter voor de Olympische Spelen.

Schulting liet op het NK zien dat ze ook zonder ritme nog steeds goed kan shorttracken. Ze won de 1500 meter en werd derde op de 1000 meter. Vervolgens is het woord aan de selectiecommissie, maar technisch directeur Remy de Wit, Wilf O'Reilly en Viktor van den Hoff gaven zondagavond nog geen uitsluitsel. De selectiecommissie heeft aanbevelingen gekregen van bondscoach Niels Kerstholt.

Nederland mag bij het shorttrack met vijf mannen en vijf vrouwen meedoen.