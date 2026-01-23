ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Deense troepen waren 'gevechtsklaar' in Groenland

Samenleving
door anp
vrijdag, 23 januari 2026 om 12:59
bijgewerkt om vrijdag, 23 januari 2026 om 13:08
anp230126098 1
Militairen die Denemarken naar Groenland had gestuurd, kregen de opdracht mee gevechtsklaar te zijn voor het geval de Verenigde Staten het gebied zouden aanvallen. Dat meldde de Deense publieke omroep DR vrijdag.
De Amerikaanse president Donald Trump zag woensdag af van zijn dreigementen om Groenland met geweld in te nemen. Dat deed hij na een ontmoeting met NAVO-chef Mark Rutte waarin een kader voor een overeenkomst over het arctische gebied overeen werd gekomen.
Volgens DR stond in een Deens militair bevel dat de soldaten in Groenland uitgerust moesten zijn met scherpe munitie. Ook was er de mogelijkheid om later, indien nodig, extra troepen en materieel te sturen. De inzet maakte deel uit van de door Denemarken geleide militaire oefening Arctic Endurance, die volgens Kopenhagen "een groot deel van het komende jaar" zal voortduren. Een aantal Europese landen, waaronder Nederland, stuurde ook enkele militairen. Sommigen daarvan zijn inmiddels vertrokken.
loading

POPULAIR NIEUWS

3aa7258e

Drie sprookjes over cholesterol die je gezondheid in gevaar brengen

Een horizontale foto of illustratie van iemand met een geforceerde glimlach voor een felgekleurd, zonnig decor, terwijl in de schaduw duidelijk verdriet of vermoeidheid zichtbaar is.

Dwangmatig optimisme: de gevaarlijke keerzijde van ‘altijd positief’

anp 17374097

Chef-koks vertellen wat je beter niet kunt bestellen in een restaurant

ANP-442730627

Veel zitten is slecht voor je, behalve als je het op deze manier doet

Schermafbeelding 2026-01-22 142523

Winter Vol Liefde: kan iemand Klaas uit zijn lijden verlossen?

271256752_m

Van deze 7 dingen worden mannen het meest onzeker

Loading