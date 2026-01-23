Deense troepen waren 'gevechtsklaar' in Groenland

Militairen die Denemarken naar Groenland had gestuurd, kregen de opdracht mee gevechtsklaar te zijn voor het geval de Verenigde Staten het gebied zouden aanvallen. Dat meldde de Deense publieke omroep DR vrijdag.

De Amerikaanse president Donald Trump zag woensdag af van zijn dreigementen om Groenland met geweld in te nemen. Dat deed hij na een ontmoeting met NAVO-chef Mark Rutte waarin een kader voor een overeenkomst over het arctische gebied overeen werd gekomen.

Volgens DR stond in een Deens militair bevel dat de soldaten in Groenland uitgerust moesten zijn met scherpe munitie. Ook was er de mogelijkheid om later, indien nodig, extra troepen en materieel te sturen. De inzet maakte deel uit van de door Denemarken geleide militaire oefening Arctic Endurance, die volgens Kopenhagen "een groot deel van het komende jaar" zal voortduren. Een aantal Europese landen, waaronder Nederland, stuurde ook enkele militairen. Sommigen daarvan zijn inmiddels vertrokken.