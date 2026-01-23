ECONOMIE
Ferrari showt 'compleet veranderde' Formule 1-auto voor 2026

Sport
door anp
vrijdag, 23 januari 2026 om 13:12
anp230126100 1
FIORANO (ANP) - Ferrari heeft op het eigen circuit in Fiorano de auto onthuld waarmee het in 2026 nieuwe successen najaagt. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton was de eerste die een paar ronden reed in de rode SF-26.
"De start van een seizoen is altijd spannend, maar deze keer is het extra spannend door de nieuwe regels", zei teambaas Fred Vasseur bij de onthulling. "We hebben het chassis veranderd, de motor, de accu, de banden. We moeten op elk gebied helemaal opnieuw beginnen."
Ferrari begon al een jaar geleden met de bouw van de Ferrari voor dit jaar. "We hebben heel veel tijd en energie gestoken in dit project", aldus Vasseur.
Slecht seizoen Hamilton
Ferrari wil afrekenen met een teleurstellend 2025. De coureurs Hamilton en Charles Leclerc werkten een seizoen af zonder zege. Hamilton beleefde in zijn debuutjaar bij Ferrari zelfs zijn slechtste seizoen; hij haalde geen enkele keer het podium.
De laatste wereldtitel van Ferrari dateert van 2007 met de Fin Kimi Räikkönen.
