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Defensie kan van Raad van State door met radarstation Herwijnen

Samenleving
door anp
woensdag, 23 september 2026 om 10:58
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DEN HAAG (ANP) - Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation bij Herwijnen. De Raad van State heeft bezwaren van onder anderen enkele bewoners, de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West-Betuwe verworpen.
Zij waren in beroep gegaan tegen het rijksinpassingsplan. Zij vrezen geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling van het Smart-L-radarstation. Verder zou Defensie onvoldoende rekening hebben gehouden met de aantasting van hun woon- en leefomgeving.
Maar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt dat het kabinet de keuze voor Herwijnen voldoende heeft onderbouwd en uitgelegd. Ook is "voldoende gewaarborgd dat geen sprake is van risico's voor de volksgezondheid".
Er is al jaren verzet in het dorp tegen de komst van de nieuwe radar op de plek waar vroeger een radar stond van de luchtverkeersleiding. De Tweede Kamer ging uiteindelijk in 2022 akkoord. Volgens Defensie is Herwijnen de meest geschikte locatie.
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