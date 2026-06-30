VK komt met recordinvestering in defensie komende jaren

BERKSHIRE (ANP) - Het Verenigd Koninkrijk investeert de komende jaren een recordbedrag van 300 miljard pond (ongeveer 350 miljard euro) in defensie, heeft premier Keir Starmer bekendgemaakt. Starmer spreekt van een "gigantische stap voorwaarts", die genoeg moet zijn om Rusland af te schrikken.

Tijdens een persconferentie bij een defensiebedrijf in Berkshire presenteerde de afzwaaiend premier het langverwachte uitgavenplan voor defensie, het zogenoemde DIP. Eerder leidde onvrede over de hoogte van die uitgaven nog tot het vertrek van minister van Defensie John Healey.

Volgens de huidige minister van Defensie, Dan Jarvis, zal het Verenigd Koninkrijk meer dan ooit investeren in dronetechnologie. Ook moet er meer geld gaan naar onder meer de Britse marine en luchtmacht, en zal de nucleaire afschrikking worden uitgebreid. Concreet zal er worden geïnvesteerd in onder meer langeafstandsraketten en pantservoertuigen, kondigt Starmer in zijn toespraak na die van Jarvis aan.