ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Defensie stuurt helikopters naar Spanje voor brandbestrijding

Samenleving
door anp
zondag, 17 augustus 2025 om 13:32
anp170825068 1
DEN HAAG (ANP) - Nederland levert op verzoek van Spanje twee helikopters om te helpen bij de bestrijding van de natuurbranden. De inzet met zestig Nederlandse militairen begint naar verwachting dinsdag en duurt volgens planning tot 1 september.
De transporthelikopters worden uitgerust met waterzakken, waarmee ongeveer 8000 liter water per keer kan worden gedropt. De inzet staat onder regie van de Spaanse autoriteiten, samen met adviseurs van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.
Spanje zet zelf al grootschalig blusmateriaal in, maar heeft vanwege de omvang internationaal om hulp gevraagd.
Vorig artikel

NAVO bevestigt deelname Rutte aan top in Washington over Oekraïne

Volgend artikel

Er is een verrassend makkelijke manier om microplastics uit je drinkwater te halen

POPULAIR NIEUWS

ANP-532996072

Oproer op X over de miljarden van Timmermans. Is Timmermans corrupt?

ANP-533474339

Verstopt onder camper: 16-jarige veroorzaker dodelijk ongeval (4 doden) in Kürten vlucht na crash

ANP-524446994

Dit zijn de grootste olie- en gasbedrijven ter wereld (eentje springt eruit)

e39d3daf-9068-4232-a88d-9cab1071ab0b

Van pinda's tot granaatappels — de 19 voedingsmiddelen die je jong houden

download (1)

Alaska-top: de berg heeft een muis gebaard (en een menu)

shutterstock_2447537873

Meer seks leidt niet tot meer geluk in een relatie, in tegendeel