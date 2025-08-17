Defensie stuurt helikopters naar Spanje voor brandbestrijding

DEN HAAG (ANP) - Nederland levert op verzoek van Spanje twee helikopters om te helpen bij de bestrijding van de natuurbranden. De inzet met zestig Nederlandse militairen begint naar verwachting dinsdag en duurt volgens planning tot 1 september.

De transporthelikopters worden uitgerust met waterzakken, waarmee ongeveer 8000 liter water per keer kan worden gedropt. De inzet staat onder regie van de Spaanse autoriteiten, samen met adviseurs van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Spanje zet zelf al grootschalig blusmateriaal in, maar heeft vanwege de omvang internationaal om hulp gevraagd.