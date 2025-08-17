ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

NAVO bevestigt deelname Rutte aan top in Washington over Oekraïne

Samenleving
door anp
zondag, 17 augustus 2025 om 13:29
anp170825067 1
BRUSSEL (ANP/AFP) - De NAVO heeft bevestigd dat de secretaris-generaal van de verdragsorganisatie, Mark Rutte, maandag ook aanwezig is in Washington voor een topbijeenkomst over Oekraïne. Eerder zondag meldde persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen dat Rutte ook naar de top gaat, samen met een reeks Europese leiders.
President Donald Trump en zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky hebben afgesproken maandag in het Witte Huis te spreken over onder meer Trumps gesprek met de Russische president Vladimir Poetin. Een reeks Europese leiders gaat met Zelensky mee naar Washington.
Vorig artikel

Waar in Europa is de belastingdruk het hoogst? En waar het laagst?

Volgend artikel

Defensie stuurt helikopters naar Spanje voor brandbestrijding

POPULAIR NIEUWS

ANP-532996072

Oproer op X over de miljarden van Timmermans. Is Timmermans corrupt?

ANP-533474339

Verstopt onder camper: 16-jarige veroorzaker dodelijk ongeval (4 doden) in Kürten vlucht na crash

ANP-524446994

Dit zijn de grootste olie- en gasbedrijven ter wereld (eentje springt eruit)

e39d3daf-9068-4232-a88d-9cab1071ab0b

Van pinda's tot granaatappels — de 19 voedingsmiddelen die je jong houden

download (1)

Alaska-top: de berg heeft een muis gebaard (en een menu)

shutterstock_2447537873

Meer seks leidt niet tot meer geluk in een relatie, in tegendeel