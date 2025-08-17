NAVO bevestigt deelname Rutte aan top in Washington over Oekraïne

BRUSSEL (ANP/AFP) - De NAVO heeft bevestigd dat de secretaris-generaal van de verdragsorganisatie, Mark Rutte, maandag ook aanwezig is in Washington voor een topbijeenkomst over Oekraïne. Eerder zondag meldde persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen dat Rutte ook naar de top gaat, samen met een reeks Europese leiders.

President Donald Trump en zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky hebben afgesproken maandag in het Witte Huis te spreken over onder meer Trumps gesprek met de Russische president Vladimir Poetin. Een reeks Europese leiders gaat met Zelensky mee naar Washington.