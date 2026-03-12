Niet haalbaar om alle misbruik te voorkomen, zegt chatbot Grok

AMSTERDAM (ANP) - Ook de makers van chatbot Grok willen voorkomen dat de dienst wordt gebruikt om kindermisbruik te creëren. "Maar het volledig elimineren van elk misbruik is niet haalbaar, er zullen altijd gebruikers zijn die beveiligingsmaatregelen omzeilen", hebben de advocaten van het platform gezegd.

Bij de rechtbank in Amsterdam diende donderdag een kort geding van Fonds Slachtofferhulp en expertisecentrum Offlimits. Zij eisen een verbod op een functie binnen Grok waarmee met kunstmatige intelligentie naaktbeelden kunnen worden gemaakt. Dat kunnen volwassenen zijn, maar ook kinderen. De afgebeelde personen kunnen virtueel zijn en alleen online bestaan, maar het kan ook om nepbeelden van echte mensen gaan.

Een advocaat van Fonds Slachtofferhulp en Offlimits zei dat hij woensdag nog een foto van de advocaat van Grok had geüpload en bewerkt. "Met een paar simpele opdrachten kleedde Grok hem uit tot op zijn onderbroek. Ik heb een tatoeage met de datum op zijn rug laten zetten, en een filmpje gemaakt waarin hij een sexy dansje doet."

De rechtbank doet op 26 maart uitspraak.