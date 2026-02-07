Defensieministerie VS verbreekt banden met Harvard

WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse ministerie van Defensie, door president Donald Trump het Ministerie van Oorlog genoemd, heeft alle banden met Harvard University verbroken. Het ministerie stopt met militaire trainingen, beurzen en certificaatprogramma's in samenwerking met de universiteit, meldt defensieminister Pete Hegseth in een video op X.

"Harvard is een van de brandhaarden van anti-Amerika-activisme", zegt Hegseth in de video. Volgens hem hebben te veel docenten "een uitgesproken hekel aan ons leger".

Harvard en de regering-Trump zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een conflict over overheidsfinanciering van de onderwijsinstelling. Trump beschuldigde Harvard onder meer van het tolereren van antisemitisme op de campus en "politieke vooringenomenheid". Ook heeft Trump justitie opgedragen Harvards banden met China te onderzoeken en verzet hij zich tegen diversiteitsinitiatieven van de onderwijsinstelling.