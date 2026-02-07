ECONOMIE
Dode en gewonde bij eenzijdig ongeval in Limburgse Kessel

Samenleving
door anp
zaterdag, 07 februari 2026 om 1:49
anp070226003 1
KESSEL (ANP) - Bij een verkeersongeval in Kessel, tussen Venlo en Roermond in de provincie Limburg, is vrijdagavond een persoon om het leven gekomen. Een andere inzittende is gewond geraakt en met spoed naar het ziekenhuis gebracht.
De auto botste rond 23.45 uur op de Baarloseweg door onbekende oorzaak tegen een pand. In de auto zaten twee inzittenden. Het dodelijke slachtoffer overleed ter plaatse. Het is onduidelijk of het om de bestuurder of de bijrijder gaat. Over de identiteit van de inzittenden is niets bekendgemaakt.
De politie laat weten de toedracht van het ongeval samen met het team Forensische Opsporing Verkeer te onderzoeken.
Op beelden die De Limburger deelt, is te zien dat de ravage groot is. De bakstenen gevel van het pand waar de auto tegenaan reed, is deels ingestort door de klap.
