Definitieve eindbedrag 3FM Serious Request ruim 18,8 miljoen euro

HILVERSUM (ANP) - De actie Serious Request van 3FM heeft 18.848.700 euro opgehaald voor Spieren voor Spieren. Het uiteindelijke eindbedrag werd maandag bekendgemaakt. In de week voor kerst was al een recordbedrag van 18,4 miljoen euro binnengehaald, maar daar is dus meer dan vier ton bijgekomen.

In de week voor kerst zaten 3FM-dj's Sophie Hijlkema, Barend van Deelen en Mart Meijer een week opgesloten in het Glazen Huis in Den Bosch. Zendermanager Menno de Boer zegt dat alle verwachtingen zijn overtroffen. "De eindstand laat niet alleen een prachtig bedrag zien, maar vooral de impact die we samen kunnen maken. Dankzij deze opbrengst kan onderzoek zoals dat naar krachttraining voor kinderen met een spierziekte worden voortgezet en uitgebreid, zodat zij zelfstandiger kunnen worden in het dagelijks leven."

Serious Request wordt sinds 2004 georganiseerd. Tijdens de actieweek maakten de dj's 24 uur per dag liveradio en werd muziek gedraaid die luisteraars tegen een donatie konden aanvragen.