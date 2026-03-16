Erasmus MC opent extern meldpunt voor werkcultuur ic-afdeling

door anp
maandag, 16 maart 2026 om 21:45
ROTTERDAM (ANP) - Het Erasmus MC gaat een "externe meldmogelijkheid" creëren waar medewerkers van de intensivecareafdeling anoniem hun ervaringen kunnen delen over de werkcultuur. Dat laat het ziekenhuis maandag weten, na berichtgeving eerder deze maand van NOS, Nieuwsuur en Rijnmond over een angstcultuur.
Het Erasmus MC zei toen zich niet te herkennen in het beeld dat de omroepen schetsten. Het geeft nu wel aan dat "mogelijk niet alle medewerkers zich uitspreken". Wel herhaalt het ziekenhuis dat de patiëntveiligheid niet in het geding is geweest.
"Uit de recente berichtgeving in de media blijkt dat sommige (oud-)collega's zich niet of onvoldoende gehoord voelen of voelden, terwijl anderen hun zorgen niet hebben gedeeld. Dat raakt ons, want juist door signalen bespreekbaar te maken kunnen we samen leren en verbeteren", aldus het ziekenhuis in een verklaring.
