Definitieve instemming EU-parlement met klimaatdoel voor 2040

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 13:47

STRAATSBURG (ANP) - Een meerderheid van het Europees Parlement heeft ingestemd met enkele aanpassingen van het klimaatdoel van 2040. Daarmee heeft het parlement definitief goedkeuring gegeven dat de EU in 2040 90 procent minder CO2 uitstoot vergeleken met 1990. 413 Europarlementariërs stemden voor, 226 tegen.
Eerder was al afgesproken dat EU-lidstaten de uitstoot voor 5 procent buiten Europa mogen compenseren met de aankoop van CO2-kredieten. Het EP heeft als aanpassing voorgesteld dat deze kredieten alleen gekocht mogen worden uit landen die klimaatbeleid hebben dat overeenkomt met het Klimaatakkoord van Parijs. Ook mag het kopen van de kredieten niet leiden tot het financieren van landen die mogelijk een strategische bedreiging vormen voor de EU.
De afspraak om een zogeheten CO2-belasting met een jaar uit te stellen naar 2028, blijft onveranderd.
Lidstaten moeten zich nu nog een keer buigen over het aangepaste voorstel. Daarna treedt het in werking.
