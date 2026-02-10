ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Europees Parlement stemt voor strengere asielregels

Samenleving
door Redactie
dinsdag, 10 februari 2026 om 13:44
bijgewerkt om dinsdag, 10 februari 2026 om 13:46
anp100226147 1
Het Europees Parlement heeft dinsdag ingestemd met strengere regels voor asielzoekers. Het gaat om twee wetten waarmee lidstaten makkelijker en sneller aanvragen van asielzoekers kunnen afwijzen. De meerderheid werd behaald met de steun van de centrumrechtse EVP en radicaalrechtse partijen. De sociaaldemocraten en linkse partijen stemden tegen.
Het parlement heeft onder meer ingestemd met een lijst met veilige landen van herkomst. Lidstaten kunnen asielaanvragen uit deze landen versneld afhandelen. Het gaat om Bangladesh, Colombia, Egypte, Kosovo, India, Marokko en Tunesië.
Daarnaast kunnen aanvragen van asielzoekers meteen niet-ontvankelijk worden verklaard als zij, op weg naar Europa, door een niet-EU-land zijn gereisd waar ze bescherming hadden kunnen aanvragen. Ook als asielzoekers een band hebben met een niet-EU-land, omdat er bijvoorbeeld familieleden wonen of waar ze weleens zijn geweest, kunnen de aanvragen meteen terzijde worden gelegd.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-549905174

Wereldeconomie stevent af op een ramp: "Dit is absurd"

ANP-545839551

Russische begroting ontspoort volledig: na één maand heeft Poetin er al halfjaar doorheen gejaagd

1d3da909c3fdad2d13c7b6acd0153285,4c70904a

Levenslang voor ouders die hun zoon Elias (3) doodmartelden – "Hij kan niet zomaar sterven, het moet een zware straf zijn."

151666874_m

Dure tandpasta is vooral dure marketing – dit is het enige woord dat écht telt op de tube

ANP-548080925

Zoveel gaat Rob Jetten verdienen als premier en dit is zijn maximale hypotheek

ANP-518072714

De griepgolf komt eraan: dit moet je vooral níet doen als je ziek bent

Loading