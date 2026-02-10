Europees Parlement stemt voor strengere asielregels

Het Europees Parlement heeft dinsdag ingestemd met strengere regels voor asielzoekers. Het gaat om twee wetten waarmee lidstaten makkelijker en sneller aanvragen van asielzoekers kunnen afwijzen. De meerderheid werd behaald met de steun van de centrumrechtse EVP en radicaalrechtse partijen. De sociaaldemocraten en linkse partijen stemden tegen.

Het parlement heeft onder meer ingestemd met een lijst met veilige landen van herkomst. Lidstaten kunnen asielaanvragen uit deze landen versneld afhandelen. Het gaat om Bangladesh, Colombia, Egypte, Kosovo, India, Marokko en Tunesië.

Daarnaast kunnen aanvragen van asielzoekers meteen niet-ontvankelijk worden verklaard als zij, op weg naar Europa, door een niet-EU-land zijn gereisd waar ze bescherming hadden kunnen aanvragen. Ook als asielzoekers een band hebben met een niet-EU-land, omdat er bijvoorbeeld familieleden wonen of waar ze weleens zijn geweest, kunnen de aanvragen meteen terzijde worden gelegd.